Бывшего военного комиссара Одесской области Евгения Борисова, обвиняемого в получении многомиллионных взяток, заметили у ресторана в сопровождении охраны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, Борисов продолжает вести спокойную жизнь и не испытывает заметных финансовых ограничений, несмотря на обвинения. Семья бывшего главы ТЦК проживает в виллах в странах Евросоюза, приобретённых на украденные средства.

А ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал информацию о расследовании НАБУ и САП в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Его интересует, будут ли западные СМИ и дальше игнорировать коррупционные скандалы на Украине. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами спрашивает, какой сигнал подают медиа, демонстрируя двойные стандарты.