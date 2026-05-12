США ввели санкции против трёх иранцев и девяти компаний

Минфин США ввёл ограничительные меры в отношении трёх граждан Ирана и девяти компаний. Их подозревают в связях с Корпусом стражей исламской революции.

В санкционный список попали по четыре компании из Гонконга и Объединённых Арабских Эмиратов, а также одно юридическое лицо из Омана. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина.

Ранее Иран обнародовал условия для мирного договора с США: полное снятие блокады, разморозка активов, безопасность в Ормузском проливе и стабильность в Ливане. В Тегеране назвали требования законными, но в Белом доме их сочли неприемлемыми, из-за чего переговоры зашли в тупик. Мирное предложение Штатов было отвергнуто, поскольку «означало бы подчинение чрезмерным требованиям».