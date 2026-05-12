День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 22:15

США ввели санкции против трёх иранцев и девяти компаний

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Минфин США ввёл ограничительные меры в отношении трёх граждан Ирана и девяти компаний. Их подозревают в связях с Корпусом стражей исламской революции.

В санкционный список попали по четыре компании из Гонконга и Объединённых Арабских Эмиратов, а также одно юридическое лицо из Омана. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина.

Трамп назвал «невероятно слабым» шанс на прекращение огня с Ираном
Трамп назвал «невероятно слабым» шанс на прекращение огня с Ираном

Ранее Иран обнародовал условия для мирного договора с США: полное снятие блокады, разморозка активов, безопасность в Ормузском проливе и стабильность в Ливане. В Тегеране назвали требования законными, но в Белом доме их сочли неприемлемыми, из-за чего переговоры зашли в тупик. Мирное предложение Штатов было отвергнуто, поскольку «означало бы подчинение чрезмерным требованиям».

Хроника и главные события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar