На Украине 9 мая в ТЦ и магазинах звучал гимн России

Хакерская группировка «Тихий омут» взломала системы видеонаблюдения в украинских торговых центрах, в результате чего в общественных местах 9 мая транслировались Государственный гимн РФ и патриотические песни. Об этом пишет РИА «Новости».

Всего хакерам удалось получить доступ к 300 устройствам в семи торговых центрах и 24 магазинах. Песни воспроизводились на протяжении нескольких дней. Среди них была песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко, а также около 150 других композиций патриотической тематики.

А ранее на Украине руководительница почтового отделения в закарпатском селе Грушово похитила 170 тысяч гривен из средств, выделенных на соцвыплаты. Эти деньги женщина полностью проиграла в казино. Начальница связи умышленно воспользовалась должностным положением из корыстных побуждений. Деньги оказались у неё после того, как водитель-сопровождающий привёз страховой мешок с наличными — всего было доставлено более 666 тысяч гривен.