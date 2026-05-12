Путин поговорил с туристом из Сочи и спросил его о погоде

Президент России Владимир Путин пообщался с жителем Сочи, приехавшим в столицу с семьёй. Разговор произошёл при выходе из гостиницы на Арбате, где остановилась первая учительница главы государства Вера Дмитриевна Гуревич.

Во время беседы Путин спросил собеседника, откуда он приехал. Мужчина ответил, что добирался из Сочи на машине, после чего разговор зашёл о погоде. По словам туриста, перед отъездом на юге было холодно, в Москве температура также остаётся низкой — около 10–11 градусов. На это находившаяся рядом Вера Гуревич заметила, что людям «должно быть комфортно» в любом месте.

Напомним, Владимир Путин впервые появился за рулём джипа Aurus, чтобы лично отвезти свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на ужин в резиденцию в Москве. На опубликованном видео российский лидер встречает свою бывшую учительницу у входа в гостиницу с букетом цветов. После короткого разговора они вместе направились к автомобилю.