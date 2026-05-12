12 мая, 04:04

SpaceX запустила разведывательные спутники США с базы Ванденберг в Калифорнии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniyqw

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутниками для Национального управления военно-космической разведки США. Старт прошёл с базы Ванденберг в Калифорнии в 19:13 по местному времени (05:13 мск).

Первая ступень Falcon-9 после старта успешно приземлилась — это стало девятым использованием данного ускорителя. Технология многоразового использования позволяет SpaceX снижать стоимость запусков.

Миссия NROL-172 стала вторым запуском SpaceX для нужд американской разведки в этом году. Деятельность ведомства, которое контролирует разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются.

Ранее Пентагон заключил контракты на разработку космических перехватчиков для многоуровневой системы ПРО «Золотой купол». Интересно, что возглавила эту работу не оборонная корпорация с мировым именем, а малоизвестная компания Anduril Industries. По задумке президента США Дональда Трампа, эта орбитальная группировка должна защищать Штаты от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, перехватывая их на ранней стадии полета. Всего планируется вывести на низкую околоземную орбиту от 400 до 1000 спутников слежения и около 200 ударных аппаратов.

Виталий Приходько
