Интенсивность комбинированных атак на Брянскую область с использованием дронов и реактивных систем залпового огня резко выросла в период с 4 по 10 мая. Такие данные приводятся в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, сообщает РИА «Новости»

Дипломат отметил, что за указанный промежуток времени зафиксировали до 120 инцидентов, связанных с применением беспилотников по целям на территории региона. Подчеркивается, что всё чаще под прицелом оказывались именно мирные кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.

Только за 4 мая в результате массированных налётов ранения получили 12 человек. Однако пик напряжения пришёлся на ночь 7 мая. Регион пережил атаку, масштабы которой Мирошник назвал беспрецедентными.

Силы противовоздушной обороны вели активную работу по отражению угрозы. Согласно сводке, в небе над областью удалось ликвидировать 121 аппарат самолётного типа.

Главной мишенью стал жилой массив «Автозаводец» в областном центре. Удар пришёлся непосредственно по жилым домам. В результате там пострадали 13 гражданских лиц, в том числе один ребёнок.