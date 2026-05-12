12 мая, 05:46

Находящегося под домашним арестом мэра Уфы Мавлиева увезли в больницу

Ратмир Мавлиев. Обложка © ТАСС / Тимур Давлетов

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который находится под следствием по делу о взяточничестве, экстренно доставили в больницу из-за болей в сердце. Об этом сообщил его адвокат Марат Самойлов.

«Утром Мавлиева увезли в больницу, его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу», — приводит слова юриста РИА «Новости».

По словам жены, утром Мавлиев пожаловался родным на сильную боль в груди и общее недомогание.

Напомним, чиновника задержали в конце апреля по подозрению в превышении полномочий и получении взятки. Его арестовали, но позже Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения, переведя чиновника из СИЗО под домашний арест до 28 июня. Ему запрещены прогулки, звонки по сотовому и пользование интернетом. Сам Мавлиев своей вины не признаёт и написал жалобу в Генпрокуратуру и СК, назвав уголовное преследование незаконным.

