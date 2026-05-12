Россиян предупредили о риске блокировки счетов из-за перевода незнакомцам

Переводя деньги незнакомцу, вы никогда не знаете, кто окажется на том конце провода. Получателем может оказаться экстремист из чёрного списка, а его счёт — использоваться для финансирования запрещённой деятельности, предупредил в беседе с RT член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Если банк выявит такой факт, то начнёт проверку, и тогда отправителю грозит блокировка собственных счетов (даже если он не знал о тёмных делах контрагента). Особенно это актуально, если перевод идёт на счёт, который участвует в обналичивании, транзитных схемах, связях с подпольными казино или криптообменниками.

Кроме того, возврат денег, ошибочно отправленных по номеру телефона, практически невозможен. В суде покупателю придётся доказывать сам факт соглашения о товаре или услуге, ибо чек по номеру телефона не фиксирует ни цену, ни условия сделки.

Чтобы не рисковать, юрист советует переводить средства либо тем, чья личность достоверно установлена, либо на расчётные счета юрлиц и ИП. А также фиксировать договорённости в письменном виде (договор или переписка).

Ранее в России появилась новая схема мошенничества, которая нацелена на владельцев загородных участков и связана с фиктивными нарушениями земельного законодательства. Речь идёт о предупреждении Росреестра: владельцам загородных участков приходят сообщения о мнимых нарушениях земельных норм, после чего жертве предлагают перейти по ссылке и заплатить штраф будто бы со скидкой, а следующим шагом аферистов становится попытка взять под контроль аккаунт гражданина на портале «Госуслуги».