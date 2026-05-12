В Казахстане похитили 1,3 миллиарда тенге через колледжи-«призраки»
В Казахстане раскрыли хищение 1,3 млрд тенге через несуществующие колледжи
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich
В Казахстане выявили хищение 1,3 млрд тенге, связанное с фиктивным обучением студентов в несуществующих колледжах. Об этом сообщило агентство по финансовому мониторингу страны.
Речь идёт о схеме получения государственных субсидий на обучение студентов в учебных заведениях, которые фактически не осуществляли полноценную образовательную деятельность. Следствие установило, что в Шымкенте с 2018 по 2023 годы были созданы два колледжа — медицинский и гуманитарно-финансовый. Формально в них зачисляли студентов, однако обучение в реальности не проводилось.
Гуманитарно-финансовый колледж, по данным расследования, вовсе не вел образовательный процесс и использовался исключительно для получения бюджетных средств. Организатором схемы названа женщина, ранее осуждённая за аналогичные преступления. Несмотря на нахождение в колонии, она, как утверждается, продолжала координировать действия участников. В числе фигурантов — руководители учебных заведений и бухгалтеры. Всего установлено пять участников схемы.
«Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге. Примечательно, организатор схемы последние три года находилась в местах лишения свободы за ранее совершённое хищение и оттуда руководила незаконной деятельностью», — говорится в сообщении.
Часть средств — около 65 млн тенге — уже возвращена в бюджет добровольно. Суд также арестовал имущество подозреваемых, включая квартиры, дома и автомобили, в том числе недвижимость за рубежом.
Ранее в Иванове в суд были направлены материалы уголовного дела, связанного с исполнением гособоронзаказа для концерна «Калашников». Речь идёт об эпизоде хищения бюджетных средств на сумму 37,7 млн рублей при поставках комплектующих. При выполнении контрактов могли использоваться детали, не соответствующие заявленным требованиям.
Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.