В Казахстане похитили 1,3 миллиарда тенге через колледжи-«призраки»

В Казахстане выявили хищение 1,3 млрд тенге, связанное с фиктивным обучением студентов в несуществующих колледжах. Об этом сообщило агентство по финансовому мониторингу страны.

Речь идёт о схеме получения государственных субсидий на обучение студентов в учебных заведениях, которые фактически не осуществляли полноценную образовательную деятельность. Следствие установило, что в Шымкенте с 2018 по 2023 годы были созданы два колледжа — медицинский и гуманитарно-финансовый. Формально в них зачисляли студентов, однако обучение в реальности не проводилось.

Гуманитарно-финансовый колледж, по данным расследования, вовсе не вел образовательный процесс и использовался исключительно для получения бюджетных средств. Организатором схемы названа женщина, ранее осуждённая за аналогичные преступления. Несмотря на нахождение в колонии, она, как утверждается, продолжала координировать действия участников. В числе фигурантов — руководители учебных заведений и бухгалтеры. Всего установлено пять участников схемы.

«Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге. Примечательно, организатор схемы последние три года находилась в местах лишения свободы за ранее совершённое хищение и оттуда руководила незаконной деятельностью», — говорится в сообщении.

Часть средств — около 65 млн тенге — уже возвращена в бюджет добровольно. Суд также арестовал имущество подозреваемых, включая квартиры, дома и автомобили, в том числе недвижимость за рубежом.

Ранее в Иванове в суд были направлены материалы уголовного дела, связанного с исполнением гособоронзаказа для концерна «Калашников». Речь идёт об эпизоде хищения бюджетных средств на сумму 37,7 млн рублей при поставках комплектующих. При выполнении контрактов могли использоваться детали, не соответствующие заявленным требованиям.