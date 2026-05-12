Стали известны подробности гибели экс-главреда «Эхо планеты» в Москве Васильца

В Москве трагически погиб бывший главный редактор журнала «Эхо планеты» Валентин Василец. Мужчине было 90 лет, сообщает сайт MK.ru.

Тело мужчины обнаружили в понедельник днём на улице Крупской, рядом с домом, где он проживал. В настоящий момент проверяется версия несчастного случая.

О смерти Валентина Васильца стало известно 12 мая. Он долгое время трудился в международной журналистике, был ветераном информационного агентства ИТАР-ТАСС. Также он руководил журналом «Эхо планеты» в конце 90-х годов.