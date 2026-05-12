Солистка «Миража» раскрыла, почему не хочет замуж даже после 30 лет отношений

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева, более 30 лет состоящая в отношениях с музыкантом Алексеем Горбашовым, призналась, что не видит смысла в официальной регистрации брака. Об этом артистка рассказала сайту MK.ru.

По словам певицы, она уже была замужем, но штамп в паспорте никак не помог тому союзу. При этом исполнительница подчеркнула, что каждый волен выбирать удобный для себя формат отношений.

«Будьте счастливы так, как вам этого хочется», — заявила Болдышева.

Она никогда специально не задавалась вопросом, «тот» ли Алексей. Их связь сформировалась на фоне совместной работы и общих целей.

«Ты просто оглядываешься и видишь: всё, что было важного, случилось с ним рядом. Да и свиданий у нас с ним не было — мы же были всё время на гастролях!» — поделилась звезда.

Ссоры в их паре случаются, но благодаря выдержке партнёра конфликты быстро затухают. По словам артистки, ни один из них не умеет подолгу обижаться.

