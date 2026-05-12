«Любовь нужно культивировать»: Как звезда «Квартета И» сохраняет гармонию в браке и коллективе

Участник «Квартета И» Камиль Ларин в интервью Леди Mail раскрыл секрет почти 12 лет счастливого брака с супругой. По его словам, главное — терпение, понимание партнёра и осознание того, зачем тебе нужна семья.

«Само оно не получится: это не так, что поезд разогнали и он помчался. Нет. Ему нужно где-то смазывать колёса, гдe-то шарнирчики какие-нибудь, втулочки менять», — поделился артист.

Он сравнил любовь с техническим изобретением: её нужно подпитывать, культивировать и следить за ним. Внимание и любовь — основа. Но ещё более длительные отношения у Ларина сложились с коллегами по «Квартету И» — Хаитом, Барацем и Демидовым. За 33 года они стали почти родственниками.

«“Квартет И” — это своего рода семья, что мы как муж с женой, но только не спим друг с другом», — с улыбкой отмечает актёр.

У них общий бюджет: все гонорары от проектов складывают в одну «общую копилку» и делят поровну. Эта «коммунистическая система» работает много лет.

А ранее Life.ru писал, что бизнес «Квартета И» принёс почти 300 миллионов рублей чистой выручки в прошлом году. Театральное направление команды резко прибавило, а вот киностудия сбавила обороты, однако обе исправно платят налоги.