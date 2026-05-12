Число жертв атаки ВСУ на Чебоксары выросло до трёх, 47 человек пострадали

В Чебоксарах число погибших в результате атаки ВСУ 5 мая увеличилось до трёх, при этом часть пострадавших продолжает лечение в больницах. О новых данных сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, общее число раненых достигло 47 человек.

Он уточнил, что основная часть пациентов проходит амбулаторное лечение и находится под наблюдением специалистов. Также отмечается, что девять пострадавших продолжают находиться в медицинских учреждениях: восемь проходят лечение в больницах республики, ещё один пациент получает помощь в Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде.

Ранее в Чебоксарах после атаки ВСУ 5 мая за медицинской помощью обратились 44 человека. Отмечается, что часть граждан обратилась в медучреждения самостоятельно уже после инцидента — таких случаев зафиксировано семь, все пациенты получают амбулаторное лечение.