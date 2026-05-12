День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 09:22

Число жертв атаки ВСУ на Чебоксары выросло до трёх, 47 человек пострадали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

В Чебоксарах число погибших в результате атаки ВСУ 5 мая увеличилось до трёх, при этом часть пострадавших продолжает лечение в больницах. О новых данных сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, общее число раненых достигло 47 человек.

Он уточнил, что основная часть пациентов проходит амбулаторное лечение и находится под наблюдением специалистов. Также отмечается, что девять пострадавших продолжают находиться в медицинских учреждениях: восемь проходят лечение в больницах республики, ещё один пациент получает помощь в Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде.

В Чебоксарах школы перевели на дистант на фоне угрозы атаки БПЛА
В Чебоксарах школы перевели на дистант на фоне угрозы атаки БПЛА

Ранее в Чебоксарах после атаки ВСУ 5 мая за медицинской помощью обратились 44 человека. Отмечается, что часть граждан обратилась в медучреждения самостоятельно уже после инцидента — таких случаев зафиксировано семь, все пациенты получают амбулаторное лечение.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar