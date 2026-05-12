Робот за полмиллиона долларов: В Китае показали пилотируемого трансформера

Китайская компания Unitree Robotics объявила о выпуске пилотируемого робота-трансформера GD01. Стоимость новинки начинается от 3,9 миллиона юаней, или примерно 574 тысяч долларов.

По данным компании, GD01 стал первым в мире серийно выпускаемым пилотируемым роботом, который способен трансформироваться. Аппарат выглядит как металлическая конструкция с четырьмя конечностями. Внутри расположено кресло для человека. Его можно использовать как транспорт, вес с человеком на борту составляет около полутонны.

Робот может передвигаться как на двух, так и на четырёх конечностях. Это позволяет использовать его в разных режимах движения. Подробные технические характеристики пока не раскрываются. Новинка уже привлекла внимание из-за необычного формата и высокой цены.

