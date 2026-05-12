«Узурпирует власть»: В ЕК недовольны стилем управления фон дер Ляйен

В Еврокомиссии усиливается недовольство стилем руководства председателя Урсулы фон дер Ляйен, что отражается на работе структуры и отношениях внутри аппарата. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники, знакомые с внутренней работой офиса главы Еврокомиссии, связывают управленческий подход фон дер Ляйен с ростом организационных проблем и напряжённости среди высокопоставленных чиновников. Источники утверждают, что в её стиле руководства прослеживается стремление жёстко контролировать ключевые процессы и сосредоточить принятие решений в узком кругу советников.

«По мнению людей, непосредственно знакомых с её стилем работы, большая проблема заключается в том, что это перегружает её аппарат и означает меньшее внимание к её основным экономическим обязанностям», — говорится в материале.

Сообщается также, что недовольство выражали как бывшие представители политических кругов Германии, так и руководители крупных технологических компаний, взаимодействующих с Еврокомиссией. Кроме того, часть еврокомиссаров, по данным источников, ощущает ограниченный доступ к процессу принятия решений, что усиливает внутреннюю напряжённость в структуре.

Ранее в соцсети X пользователи активно обсуждали поздравление Урсулы фон дер Ляйен с Днём Европы, которое вызвало резкую реакцию части аудитории. В комментариях ей поставили в упрёк отсутствие упоминания роли СССР в разгроме нацистской Германии, а также потребовали более точного отражения исторических событий.