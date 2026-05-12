Российские войска поразили военные аэродромы, склады боеприпасов и топлива ВСУ

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ, включая аэродромы, склады боеприпасов и горючего, а также пункты дислокации украинских подразделений в десятках районов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары были нанесены с применением оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. Поражены военные аэродромы, склады с боеприпасами и топливом, а также пункты временного размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Отмечается, что действия затронули объекты в 56 различных районах.

Ранее сообщалось о потерях украинских военных в зоне проведения специальной военной операции за 11 мая. Суммарные потери ВСУ составили около 920 военнослужащих, что, как отмечалось, стало результатом ответных действий российских сил в связи с нарушениями режима перемирия.