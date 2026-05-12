12 мая, 09:46

Песков: Экономику России не застраховать от глобальной волатильности

Полностью оградить экономику России от последствий глобальной рыночной турбулентности невозможно, несмотря на усилия кабмина по её укреплению. Такую позицию на брифинге для прессы озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что правительство и кабинет министров реализуют необходимый комплекс мер для сохранения устойчивости национальной экономики.

«Она не может быть застрахована никак полностью от той волатильности, которую мы наблюдаем на мировых рынках», — отметил Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что этот фактор неизбежно оказывает негативное воздействие на хозяйственные системы практически всех государств, свидетелями чего мир является прямо сейчас

Ранее министр финансов Антон Силуанов выразил уверенность в дальнейшем росте российской экономики и соблюдении ключевых макроэкономических параметров в рамках плановых ориентиров. Он отметил, что текущая динамика несколько ниже ожидаемой, однако не выходит за пределы прогнозов.

Вероника Бакумченко
