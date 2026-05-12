Песков: Визит Путина на экономический форум в Казани не запланирован

В графике президента России Владимира Путина не предусмотрено участие в экономическом форуме в Казани. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается казанского форума, то в графике президента посещения этого форума нет», — сказал он.

С 12 по 17 мая 2026 года в Казани проходит XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка визита Владимира Путина в Китай находится на завершающем этапе. Он отметил, что Москва и Пекин уже ведут финальную работу по организации поездки, а окончательные сроки будут объявлены синхронно обеими сторонами.