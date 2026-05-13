Пушкин был против, а Николай I рискнул: история первой российской «железки», которая изменила всё

Представьте: май 1836 года, окрестности Петербурга, три тысячи рабочих с лопатами и тачками роют траншеи под рельсы. Большинство столичной публики крутит пальцем у виска: зачем нужна эта опасная игрушка, когда есть надёжные кареты? А через полтора года первый в России паровоз с императором на борту промчится 25 километров за 35 минут — и весь Петербург замрёт от восторга. Царскосельская железная дорога стала не просто техническим прорывом — она изменила представление о скорости, расстоянии и самой жизни.

Чешский инженер продал императору идею будущего

История первой российской железной дороги Петербург – Царское Село – Павловск. Фото © Wikipedia / Österreichische Nationalbibliothek

13 мая 1836 года началось строительство того, что многие считали безумной затеей. Франц Антон фон Герстнер, профессор Венского политехнического института, несколько месяцев изучал российские дороги и понял: стране нужна железнодорожная сеть. Император Николай I выслушал чеха и дал добро на эксперимент. Герстнер учредил акционерное общество с капиталом в три миллиона рублей, и через полгода деньги были собраны.

Инженер выбрал колею шириной шесть футов (1829 миллиметров) вместо стандартных английских 1435. Его логика была проста: широкие вагоны увезут больше пассажиров и грузов, а мощные паровозы легче разгонятся. Трассу от Петербурга через Царское Село до Павловска разделили на восемь участков, каждый отдали подрядчику. Руководили семнадцать инженеров, пятеро из которых уже строили железные дороги в Англии.

Три тысячи рабочих против армии скептиков

Стройка шла одновременно на всех участках. Более трёх тысяч человек махали лопатами и кирками, возили землю на тачках, укладывали шпалы. Охраняли их сотня смотрителей и солдаты. Техника того времени была примитивной: никаких экскаваторов — только ручной труд и лошади. Зато темп впечатлял: за один месяц 2500 рабочих и 1400 солдат уложили пятикилометровый участок полотна.

А в столице кипели споры. Александр Пушкин высказывался против проекта «этого Герстнера», опасаясь снежных заносов и новой тяжкой повинности для народа. Государственный секретарь Модест Корф записывал, что люди предпочитают «тихую езду по пыльному шоссе: хоть тише, да безопаснее». Многие считали, что железная дорога — это западная блажь, которая в России не приживётся.

Николай I в первом поезде: 35 минут и овации

Как чешский инженер Герстнер построил первую железную дорогу в России. Фото © Wikipedia / Беггров Карл Петрович

Строительный сезон 1836 года заканчивался, но полностью закончить не успели. Герстнер спас репутацию хитростью: в конце сентября открыл готовый кусок между Царским Селом и Павловском. Сначала поезд тянули лошади, потом из Англии привезли паровоз. 6 ноября состоялся первый рейс на паровой тяге, поездки были бесплатными. В каждый вагон набивалось по пятьдесят человек.

Официальное открытие участка Петербург – Царское Село состоялось 11 ноября 1837 года. Первый поезд из восьми вагонов вёл сам Герстнер, в одном из составов ехал император Николай I. До Обводного канала ползли медленно из соображений безопасности, но потом паровоз набрал ход. Тридцать пять минут — и станция Царское Село встречала поезд громом аплодисментов и криками «ура!». Пассажиров ждали накрытые столы и торжественный банкет.

Герстнер разогнался до 63 километров в час — публика обезумела

На обратном пути инженер решил показать, на что способна его машина. Двадцать три километра от Царского Села до Петербурга поезд пролетел за 27 минут. Средняя скорость составила 51 километр в час, а в моменты разгона превышала 63! Для 1837 года это была космическая цифра. Пассажиры визжали от восторга и ужаса одновременно: никто прежде не двигался так быстро.

Открытие дороги взорвало общественное сознание. Паровозы появились на плакатах, в газетах, даже на обёртках конфет. В Александринском театре поставили водевиль «Поездка в Царское Село», где главным героем был паровоз. К июню 1838 года открыли весь маршрут до Павловска. Поезда отправлялись одновременно с конечных станций, расходились на разъезде у Московского шоссе и мчались дальше. Путь занимал 42 минуты.

«Воксал» с Иоганном Штраусом превратил дорогу в культ

Царскосельская железная дорога: от строительства до открытия в 1837 году. Фото © Wikipedia / Иоганн Якоб Мейер

Многие называли Царскосельскую железную дорогу «увеселительной», и это было правдой. Герстнер понимал: чтобы привлечь пассажиров, нужны не только быстрые поезда, но и развлечения. В мае 1838 года на станции Павловск открыли концертный зал по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. Буфеты, рестораны, сад с фонтанами — настоящий увеселительный комплекс.

Сначала там пели цыгане, потом заиграл симфонический оркестр. А с 1858 года на сцене десять сезонов выступал сам Иоганн Штраус – младший! Павловский вокзал стал легендой: здесь пели Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов, играли Александр Глазунов и Сергей Прокофьев. Балерина Анна Павлова дала на этой сцене своё последнее выступление в России. В дни концертов пускали специальные «музыкальные» поезда с вагоном для перевозки бальных нарядов.

Слово «воксал» пришло из английского языка: vauxhall называли общественный сад в пригороде Лондона. Павловский «воксал» стал настолько знаменит, что его название превратилось в нарицательное для всех железнодорожных станций. Так появилось русское слово «вокзал». Здание просуществовало до 1941 года, когда фашисты сожгли его дотла. Сейчас на месте разрушенного шедевра стоит только памятный камень.

Первая российская железная дорога прожила короткую, но яркую жизнь. Она доказала скептикам правоту Герстнера, подарила стране новое слово и показала, что техническая революция неизбежна. Царскосельская дорога стала символом прогресса, который нельзя остановить, даже если половина страны твердит, что «лучше тише, да безопаснее».

Император Николай I рискнул, инженер Герстнер не подвёл, а Россия сделала первый шаг в железнодорожную эру.