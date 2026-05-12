Reuters: ЕС впервые проведёт переговоры с «Талибаном»*

Евросоюз организует первую в истории встречу с делегатами афганского движения «Талибан»*, центральной темой которой станут миграционные вопросы. Об этом проинформировало агентство Reuters.

В Еврокомиссии заявили, что диалог организуется по инициативе нескольких государств союза в столице Бельгии, но конкретный день переговоров ещё предстоит согласовать. Представитель ЕК добавил, что подобные переговоры ни в коей мере нельзя расценивать как шаг к легитимации талибов* со стороны Брюсселя.

Изначально визит был намечен на конец марта. Европейские чиновники подчёркивали, что диалог будет проходить исключительно на техническом уровне. Основная цель переговоров — обсуждение механизмов депортации афганцев, не имеющих права на убежище в ЕС или совершивших преступления. С 2024 года Германия уже выслала более 100 человек чартерными рейсами через Катар.

Подготовка шла несколько месяцев: в январе Кабул посетили глава иммиграционной службы Бельгии Фредди Рузмонт и заместитель директора департамента Еврокомиссии Йоханнес Люхнер. В октябре 2021 года аналогичные переговоры по миграции, правам женщин и гуманитарной помощи США проводили с талибами* в Дохе.

