«Запрет на взросление»: Психолог объяснил, почему матери не дают дочкам бриться и носить бельё

Некоторые матери запрещают своим дочерям-подросткам бриться, носить лифчики и ухаживать за собой. Психолог Денис Власов в беседе с РИАМО объяснил, что такой запрет на взросление — это проекция собственных травм родительницы.

Мать часто блокирует естественные процессы развития дочери из глубокого страха перед собственной старостью. Расцветающая женственность ребёнка становится триггером для бессознательной зависти. В итоге женщина пытается «законсервировать» удобную девочку, которая не уйдёт, и сохранить контроль.

Последствия для психики подростка разрушительны, подчёркивает психолог. У девочки формируется отчуждение от тела, стыд за физиологию и ощущение своей дефектности. Она становится мишенью для буллинга и усваивает паттерн: её тело ей не принадлежит.

В такой ситуации Власов советует апеллировать не к эмоциям, а к фактам гигиены и здоровья. Если мать не слышит, нужно искать поддержку у взрослых вне семьи (психолог, адекватные родственники). Также можно действовать «тихим бунтом» — покупать необходимое на карманные деньги, постепенно отвоёвывая право на взросление.

