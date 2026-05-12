Инфляция в России добралась и до «курсов минета» — цены взлетели на 15–30% за год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Ekaterincheva

В России за год подорожали курсы по оральным ласкам. Рост цен составил примерно 15–30%. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Money.

Такие занятия проводят во многих городах, а схема у большинства центров похожая. Преподаватель набирает небольшую группу, обычно до 15 человек. В программу входят теоретические лекции и отработка изученного на специальных тренажёрах. Дополнительно участникам предлагают буклеты и обучающие материалы.

Стоимость зависит от наполнения курса. Базовый вариант оценивают в 8–10 тысяч рублей, продвинутые тренинги — примерно в 15 тысяч, а индивидуальные занятия могут стоить от 60 тысяч. Основной доход такие «школы» получают не только с самих уроков. Клиентам активно продают тематический мерч, пособия и доступ к дополнительным вебинарам.

При этом квалификация наставников часто вызывает вопросы. Многие называют себя коучами, сексологами или психологами, но подтверждающие документы есть не у всех.

В некоторых центрах среди преподавателей встречаются актрисы и бывшие вебкам-модели. Отдельные площадки также не скрывают лояльного отношения к ЛГБТ*, однако их услуги по-прежнему доступны для оплаты в России.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Полина Никифорова
