Приглашение Владимира Зеленского для участия в саммите Европейского политического сообщества, проходившем в армянской столице перед празднованием Дня Победы, является недружественным жестом в адрес России и россиян. Такое мнение в своём телеграм-канале выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Совершенно очевидно: дружественным шагом по отношению к нашей стране, российским гражданам, да и армянскому народу, этот поступок со стороны Никола Воваевича (Пашиняна) назвать нельзя», — написал он.

Проводя аналогию между нынешней политической линией армянского премьера Никола Пашиняна и украинскими событиями, спикер Госдумы задался вполне логичным вопросом, как же будут эволюционировать двусторонние отношения после таких действий: станут ли государства ближе или дальше друг от друга, уйдёт ли напряжение или его станет больше. По убеждению Володина, вероятнее всего, стоит ждать второго варианта. Он также подчёркивает, что тут невольно вспоминается картина зарождения евромайдана на Украине, поскольку всё начиналось точно так же.

Напоним, Европейское политическое сообщество собиралось в Ереване 4 и 5 мая. В этой встрече наряду с западными политиками поучаствовал также и Владимир Зеленский. Общение между главами Армении и Незалежной проходило на английском языке, несмотря на то что оба политика владеют русским. Однако иностранный язык им не мешало бы подтянуть. Диалог политиков выглядел крайне комичным из-за очень неумелого владения английским. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после этого назвал Зеленского и Пашиняна безмозглыми русофобами.