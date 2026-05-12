ЦБ поддержал рост лимита переводов для бизнеса через СБП до 30 млн руб.

Центробанк России поддержал повышение максимальной суммы одного перевода для бизнеса и платежей в бюджет через систему быстрых платежей (СБП) до 30 миллионов рублей. Технически реализовать эту возможность планируют уже в 2027 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

«С учётом потребности бизнеса и диалога с участниками рынка Банк России поддерживает увеличение суммы одной операции в СБП до 30 млн рублей по сценарию В2В, а также по платежам в бюджет», — говорится в сообщении.

Чтобы реализовать задуманное, требуются технические корректировки. Дорабатывать софт предстоит не только Центробанку, но и всем банкам, подключенным к СБП, уточнили в пресс-службе.

Внести правки в правила платёжной системы и осуществить запуск технической части планируется в 2027 году. Точные сроки названы с учетом сложности предстоящих изменений.

На данный момент установлен лимит в 1 млн рублей. Если необходимо перевести больше, операцию приходится дробить на несколько частей, что замедляет расчеты. Новый порог уберет эту необходимость для большинства сделок и бюджетных отчислений.

Ранее сообщалось, что согласно новому требованию Банка России, с 1 июля 2026 года при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) банки будут обязаны указывать ИНН клиента — физического лица. Это правило распространится как на переводы между самими физлицами, так и на переводы между гражданами и юрлицами. Однако, как пояснил юрист, для самих пользователей это не создаст дополнительных сложностей, поскольку банки и так уже располагают всей необходимой информацией о клиенте (паспортными данными, адресом регистрации и т.д.), и добавление ИНН в профиль практически ни на что не влияет.