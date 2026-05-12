Больше никаких полгода на раздумья: ГИБДД сократила срок между «теорией» и «городом» до 60 дней

12 мая вступили в силу изменения в порядок проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, утверждённые постановлением Правительства России от 30 апреля 2026 г. № 508. Об этом напоминает «Гарант.ру».

Ключевое нововведение — сокращение срока назначения практического экзамена. Согласно новой редакции, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней с момента успешной сдачи теории. Ранее этот срок составлял шесть месяцев.

В случае, если кандидат не сдаст практический экзамен в течение шести месяцев со дня сдачи теории, ему будет назначен повторный теоретический экзамен, который проводится не позднее 30 дней после истечения шестимесячного срока.

Также расширен перечень оснований для прекращения экзамена или аннулирования его результатов. К ним отнесено использование средств связи, фото-, аудио-, видеоаппаратуры, справочных материалов и иных средств хранения информации. В таких случаях следующий экзамен может быть назначен не ранее чем через 12 месяцев.

Нововведения, вступающие в силу с 1 марта 2027 года: Отмена обязательного предоставления бумажной медицинской справки при наличии сведений о ней в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Обязательная аудио- и видеофиксация процесса сдачи теоретического экзамена.

Аннулирование водительского удостоверения при игнорировании внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.

Экзамены могут быть перенесены на более поздний срок по письменному заявлению кандидата в подразделение Госавтоинспекции

