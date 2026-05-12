12 мая, 13:15

Полуфабрикаты и заморозку в России обяжут маркировать с 1 сентября 2026 года

Обложка © Life.ru

В России с 1 сентября 2026 года могут начать обязательную маркировку полуфабрикатов и замороженных продуктов питания. Проект постановления с соответствующими изменениями подготовил Минпромторг 30 апреля.

Новые правила коснутся отдельных видов бакалейной и пищевой продукции, упакованной в потребительскую тару. Наносить специальные коды идентификации и передавать данные в систему мониторинга будут вводить поэтапно — в зависимости от категории полуфабрикатов и заморозки.

Ранее сообщалось, что оператор системы маркировки «Честный знак» опроверг публикацию СМИ о влиянии эксперимента на рынок свинины. В пресс-службе пояснили, что в отношении замороженной продукции и полуфабрикатов сейчас реализуется исключительно добровольный пилотный проект. Он завершится лишь 31 августа 2026 года. Никаких обязательств по работе с системой маркировки у участников оборота на данный момент нет.

Юлия Сафиулина
