Кадровики зафиксировали волну «увольнений без истерик» в российских компаниях

В российских фирмах набирает обороты тренд на тихие сокращения, получившие название «увольнения без истерик»: теперь бизнес берёт персонал не «на вырост», а сосредоточен на выживании вместо прежнего развития. Такую динамику обрисовали кадровики в беседе с РБК.

Один из рекрутеров, пообщавшихся с корреспондентами издания, заметила, что наступивший 2026-й будет посвящён поиску формулы, как корректно попрощаться с работником, в идеале вообще ничего ему не выплачивая, и добиться того, чтобы все его эмоциональные всплески, если они неизбежны, случались только вне офисных стен.

Как следует из аналитики рынка труда, подготовленной консалтинговым бюро Get Experts, если три года назад чистку штатов проводили только 10% организаций, то по итогам 2025-го эта доля взлетела до четверти, то есть кадровые перетряски коснулись каждого четвёртого юридического лица.

В BLS, чьи адвокаты профилируются на конфликтах между наёмными сотрудниками и работодателями, привели неутешительную для начальства цифру: теперь уволенные активно подают иски, и в 71% разбирательств судьи встают на сторону истцов. Руководство боится запятнать имидж компании на рынке труда, поэтому, как предполагают эйчары, сокращения не прекратятся, однако осуществить их безболезненно теперь станет настоящей целью для управленцев.

