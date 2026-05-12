«Будем готовиться к войне»: Лукашенко объявил о точечной мобилизации частей

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о продолжении тренировок армии страны для возможного участия в боевых действиях. При этом он отметил, что для сохранения боеготовности будет осуществляться целенаправленная мобилизация отдельных частей, несмотря на стремление к миру.

«Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы её удалось избежать», — сказал Лукашенко.

Он вновь подчеркнул: республика настроена на мир, однако армия существует именно для того, чтобы быть готовой вести боевые действия в случае необходимости. Президент также выразил надежду, что работа по исправлению недостатков, выявленных в ходе проверки, не прекратится, и призвал руководство армии и лично министра уделять этому самое серьёзное внимание.

Ранее Лукашенко на совещании, посвящённом госпрограммам вооружения и оборонному заказу, заявил, что исход военных конфликтов невозможен без подготовленных солдат и современного оружия для ведения наземного боя. В качестве примера он привёл действия США и Израиля против Ирана, отметив, что одних ракетно-бомбовых ударов недостаточно для победы, и без наземной операции, которая требует обученных солдат, офицеров и соответствующего вооружения, никуда.