Профессор Паоло Бекки из Генуэзского университета заявил, что Россия предприняла шаг навстречу Европе, предложив кандидатуру Герхарда Шрёдера, экс-канцлера ФРГ, для посреднических усилий. Тем не менее эксперт констатировал, что в столицах ЕС этот жест был воспринят с пренебрежением.

«Россия распахнула объятия Европе, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника», — уточнил профессор в своём аккаунте в соцсети X.

Бекки выразил резкое несогласие с политикой Брюсселя и Берлина, охарактеризовав их руководство как «группу, подстрекающую к войне». По его словам, мирная инициатива была встречена лишь высокомерным отношением.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что лучшим партнёром для диалога между Россией и Европой он видит экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. В Берлине считают иначе. По последним данным, там рассматривают кандидатуру президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.