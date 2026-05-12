12 мая, 13:28

«Кучка поджигателей войны»: Европу раскритиковали из-за реакции на жест доброй воли Путина

Итальянский профессор Бекки: Европа отвергла жест доброй воли Путина

Обложка © Life.ru

Профессор Паоло Бекки из Генуэзского университета заявил, что Россия предприняла шаг навстречу Европе, предложив кандидатуру Герхарда Шрёдера, экс-канцлера ФРГ, для посреднических усилий. Тем не менее эксперт констатировал, что в столицах ЕС этот жест был воспринят с пренебрежением.

«Россия распахнула объятия Европе, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника», — уточнил профессор в своём аккаунте в соцсети X.

Бекки выразил резкое несогласие с политикой Брюсселя и Берлина, охарактеризовав их руководство как «группу, подстрекающую к войне». По его словам, мирная инициатива была встречена лишь высокомерным отношением.

Каллас исключила кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика ЕС с Россией

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что лучшим партнёром для диалога между Россией и Европой он видит экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. В Берлине считают иначе. По последним данным, там рассматривают кандидатуру президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Наталья Демьянова
