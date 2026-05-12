Стилист Владислав Лисовец рассказал о посещении Венецианской биеннале, где Россия впервые с 2019 года представила свой проект. По словам модного эксперта, на открытии было много провокаций. Он отметил, что перед входом кричали лозунги, пытались оскорбить гостей, лезли с плакатами и задавали резкие вопросы.

«Один парень залил гостей молоком, призывая к жизни без глютена. Но все закончилось хорошо, все тащили цветы из нашего павильона, а там играл диджей и пели песни», — рассказал Лисовец в соцсетях

Стилист признался, что сами павильоны не произвели на него сильного впечатления. Главным источником вдохновения он назвал людей на улицах Венеции — ярких, смелых и творческих. Россия вернулась на 61-ю Венецианскую биеннале с проектом «Дерево уходит корнями в небо». После объявления этой новости международное жюри во главе с бразильским куратором Соланж Фаркаш ушло в отставку в полном составе.

Напомним, Еврокомиссия ранее требовала от организаторов биеннале исключить российский павильон. А когда получила отказ, то аннулировала организаторам грант в размере 2 млн. евро. Однако, как считает глава европейской дипломатии Кая Каллас, это не помогло, поэтому она продолжает пытаться любыми способами отвернуть мир от РФ.