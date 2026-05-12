Москалькова рассказала Путину о возвращении «угнанных» в Европу детей из ДНР

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поделилась с президентом России Владимиром Путиным душераздирающей историей спасения несовершеннолетних. В ходе рабочей встречи она рассказала о судьбе детей из ДНР, которых вывезли за границу.

«У нас был уникальный случай два года назад, когда ко мне обратились донецкие мамы о том, что их детей угнали в Германию. Я не могла поверить, что такая история возможна», — призналась омбудсмен.

По её словам, при наступлении российских войск украинские солдаты занимали под опорные пункты школы и интернаты. Малышей эвакуировали через Львов, но конечной точкой маршрута стала не Германия, а нейтральная Австрия.

«Мы нашли детей этих двух матерей, и с помощью нашего министерства иностранных дел, с помощью турецкого и австрийского омбудсменов вернули этих детей сюда», — подчеркнула Москалькова.

Мальчики и девочки снова с родителями, а виновные в их перемещении (признаки похищения) должны понести ответственность. Сейчас в РФ заявляют о десятках тысяч подобных случаев незаконной депортации сирот на Запад.

Ранее стало известно, что аппарат Москальковой помог узнать судьбу более 9 тысяч военных. Согласно документам, помощь также получили почти 4,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей. Сотрудники аппарата содействовали им в разрешении различных социальных проблем.