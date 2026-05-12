12 мая, 11:49

Москалькова заявила о помощи Мединского в обменах пленными с Украиной

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский оказал существенную поддержку в возвращении российских гражданских лиц и в налаживании обменных процессов между Россией и Украиной. Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным во вторник сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Хотелось бы отметить работу Владимира Мединского, который тоже помогал нам и в возвращении гражданских, и в том, чтобы обменные процессы шли как положено», — сказала она.

Москалькова: Россия вернула из украинского плена более 3,7 тыс. военных

Стороны российско-украинского конфликта на систематической основе меняются военнопленными. С момента эскалации боевых действий состоялось уже несколько десятков подобных гуманитарных акций, каждая из которых проходит по принципу «равное количество на равное» — в частности, ранее фиксировались обмены по схемам «175 на 175», «300 на 300» и даже «1000 на 1000». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова недавно сообщила о подготовке нового обмена пленными с Незалежной. При этом ранее стало известно о том, что Москалькова завершает деятельность на посту омбудсмена. Сегодня президент поблагодарил её за работу в этой должности, которую она заняла в 2016 году. Согласно законодательству, полномочия федерального омбудсмена не могут быть продлены.

Вероника Бакумченко
  Новости
  Украина
  Владимир Мединский
  Татьяна Москалькова
  Специальная военная операция (СВО)
  Мировая политика
  Политика
