Госдума в четверг рассмотрит назначение нового омбудсмена

Назначение уполномоченного по правам человека в России состоится 14 мая на конкурентной основе. Об этом сообщила пресс-служба Государственной Думы после совещания председателя Вячеслава Володина с руководителями политических фракций.

В ходе совещания также обсуждалась ратификация нескольких международных договоров и ряд законопроектов. Володин разъяснил руководителям фракций, что предлагаемые нововведения нужны для того, чтобы расширить помощь участникам СВО и их близким, а также продолжить совершенствование миграционной сферы.

Напомним, на должность уполномоченного по правам человека в РФ кандидата назначает и снимает с неё Государственная Дума. Действующее законодательство не разрешает одному человеку занимать этот пост больше двух сроков подряд.

До этого стало известно, что в Думу внесли три кандидатуры на эту должность. От КПРФ предложен депутат Артём Прокофьев, который трудится в комитете по туризму и развитию туристической инфраструктуры. ЛДПР выдвинула Ивана Сухарева, занимающего должность первого зампреда комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям. От «Справедливой России» пошла кандидатура Яны Лантратовой, возглавляющей комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Её, кстати, поддержала и фракция «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что действующий уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова завершает деятельность на посту омбудсмена. Сегодня президент поблагодарил её за работу в этой должности, которую она заняла в 2016 году.