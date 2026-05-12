«Будем ещё более независимыми»: В Госдуме объяснили, почему «Сармат» — гордость и щит России

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru прокомментировал успешные испытания стратегического ракетного комплекса «Сармат». По его словам, идёт плановый процесс завершения отработки задач, предшествующих принятию на вооружение и постановке на боевое дежурство.

Мы ждали эту новость. Идёт плановый процесс завершения отработки всех задач, которые предшествуют принятию на вооружение и постановке на боевое дежурство комплекса «Сармат». Те параметры, которые необходимо было уточнить и подтвердить, в очередной раз подтверждены. Есть полная уверенность, что комплекс на сегодняшний день готов к использованию по своему предназначению. Андрей Картаполов Председатель Комитета Госдумы по обороне

Парламентарий отметил, что «Сармат» является самым мощным ракетным комплексом стратегического назначения, не имеющим аналогов у оппонентов. Он способен решать задачи как стратегического сдерживания, так и стратегического поражения.

Картаполов выразил уверенность, что постановка комплекса на боевое дежурство сделает Россию «ещё более независимой, свободной и защищённой».

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» относится к пятому поколению стратегического вооружения. От предшественников её отличают глобальная дальность, высокая скорость и способность преодолевать ПРО за счёт нанесения ударов по суборбитальной траектории, в том числе через Южный полюс. Оснащённая разделяющейся головной частью с 10–15 боеблоками, она остаётся одной из самых разрушительных ракет в мире.

Ранее сегодня стало известно, что Россия провела успешный пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом Путину доложил командующий РВСН. В конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство. Как отметил президент, дальность применения комплекса может быть свыше 35 тыс. км. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками.