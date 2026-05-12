Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз может потребовать от России вывести войска из Приднестровья, является попыткой разрушить переговорный процесс по Украине. Об этом «Газете.ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что российские войска могут переместиться куда угодно, и госпоже Каллас следовало бы об этом подумать, прежде чем делать громкие заявления.

«Она пытается сломать намечающийся мирный процесс, чтобы мы как-то отреагировали на её какие-то вот эти речи, невнятные совершенно для нас», — сказал депутат.

Колесник добавил, что Евросоюз не имеет права что-либо требовать от России. С подобной риторикой, по его мнению, Брюссель должен обращаться к Киеву, который и так выполняет все европейские указания.

А ранее Life.ru писал, что МИД России не видит изменений в политической риторике Европы. По словам посла по особым поручениям Родиона Мирошника, Москва готова рассматривать адекватные предложения, но не будет соглашаться на всё подряд.