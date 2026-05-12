Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 мая, 14:25

Стубб ответил на вопрос о войсках США советом «сходить в сауну и принять ванну»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Президент Финляндии Александр Стубб во время интервью EUObserver вместо прямого ответа о возможной переброске американских войск предложил журналисту отправиться в сауну. Глава государства заявил, что не испытывает серьёзной обеспокоенности из-за текущей ситуации.

«Я рекомендую всем сходить в сауну и принять приятную ванну, а затем спокойно поразмышлять о том, что происходит вокруг и почему», — сказал Стубб, отвечая на вопрос, куда могут быть переброшены американские подразделения из Германии.

Перед этим финский лидер отметил, что местный подход к любым вызовам — сохранять хладнокровие и спокойствие. Когда журналист возразил, заметив, что сауны есть далеко не во всех европейских странах, Стубб посоветовал ему конкретное заведение. По словам президента, та сауна находится прямо по пути из международного аэропорта в центр Праги в Чехии.

Польша заявила о готовности «приютить» американских солдат после их ухода из ФРГ

Ранее Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение американского военного присутствия в Германии. Американский президент, общаясь с представителями прессы, сообщил, что планируемое сокращение военного присутствия окажется намного серьёзнее упомянутой цифры в пять тысяч человек, причём итоговое уменьшение численности заметно превысит этот показатель. В настоящее время численность американского контингента в Германии составляет около 35 000 солдат и офицеров.

Анастасия Никонорова
