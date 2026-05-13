Бивень мамонта за 2 млрд, пока вы в гречке: Кто покупает в Москве такие подарки

Пока обычные люди затягивают потуже пояса и лезут в кредитное ярмо, в Москве есть магазин с подарками за два миллиарда рублей. Life.ru выяснял, кто стоит за таким бизнесом? 12 мая, 21:45 Депутаты, Маск и китайские драконы: кто стоит за магазином подарков за два миллиарда рублей.

Если у вас есть деньги и нужен необычный подарок для друга или важного человека, в Москве можно купить резной бивень мамонта за два миллиарда рублей. Об этом стало известно из массированной интернет-рекламы, которую даёт один из магазинов.

Резная кость ценой в целый мост

Магазин находится в центре Москвы. Товары шокируют ценой. Так, из китайского Гуандуна впервые в нашу страну привезли кантонскую резьбу по бивню мамонта. Цены на композиции весом от 50 до 200 килограмм астрономические: «Морские путешествия Чжэн Хэ» — почти 2 млрд рублей, «Дань уважения процветающему Китаю» — 1,8 млрд, «Двухголовая драконья лодка» — 1,5 млрд, «Китайское счастье» — 1,4 млрд.

Китайцы утверждают, что их традиция кантонской резьбы насчитывает свыше восьми миллионов лет. Каждая композиция — объект культурного наследия. Бивень мамонта (в отличие от слоновой кости) легален, добывается в условиях вечной мерзлоты, в том числе в российской Сахе.

— Это произведения уровня музейных коллекций, обладающие высокой ликвидностью и ограниченным предложением. Российский рынок только начинает открывать для себя этот сегмент как долгосрочные инвестиции, — презентовала новый товар топ-менеджер магазина Анжелика Кулагина.











Впрочем, есть и относительно дешёвые подарки. Например, кантонский шар размером с палец за 240 тысяч рублей.

50 млн за настольный храм

Магазин во флигеле барочной усадьбы, упомянутой Львом Толстым в «Войне и мире». До поставки бивней хитами ассортимента были часы «Охота на кабана» за 3 млн рублей, скульптура из бронзы «Ветвь каштана» за 1 млн, ларец из лазурита за 700 тысяч и нарды из янтаря «Добыча нефти» — за 356 тысяч. Многое исполняется на заказ. При магазине есть заводик и ювелирная мастерская. Всего в штате 40 человек.

Судя по данным СПАРК, бизнес управляется двумя компаниями. Суммарно 234 млн рублей выручки и 19 млн чистой прибыли. Негусто на продажах таких бивней за миллиарды.

Среди клиентов магазина есть хозяйственные управления различных госструктур.

С февраля 2026 года единственным собственником и директором магазина стала 35-летняя Анжелика Кулагина. Раньше соучредителем была её свекровь.







Светская львица из Пензы

Эксклюзивная поставка бивней началась после серии встреч Анжелики Кулагиной на российско-китайском симпозиуме в Гуанчжоу. Девушка находилась в одной делегации с депутатами Госдумы, виделась с представителем –наследником национального китайского проекта «Резьба по слоновой кости» Ли Биньчэном.

У Кулагиной много совместных фотографий с депутатами Госдумы. Недавно она пришла с сыном и мужем на празднование 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Анжелика Кулагина родом из закрытого города Пенза-19. Если верить её соцсетям, в 2012 году она родила сына и получила два диплома о высшем образовании по направлениям «менеджмент» в РЭУ Плеханова (очно) и «китайская филология» в МГУ (очно-заочно).





Кулагина часто встречается с большими людьми. Последнюю Пасху она отметила в храме Христа Спасителя, во время службы перед ней стоял Эррол Маск, отец Илона Маска. В прошлом году Кулагина встречала 80-летие Победы в Дубае в зале приёмов отеля Atlantis The Palm. Судя по фоторепортажу, она была в составе российской делегации и пыталась заинтересовать высоких арабских друзей коллекционными книгами.

Девушка регулярный гость и на Восточном, и на Петербургском экономических форумах.

Тачки за сотни миллионов и квартиры за миллиарды

Авторы Пётр Егоров