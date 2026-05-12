«Шла возня»: Политолог оценил вероятность свержения Зеленского после скандала с Ермаком

Обложка © ТАСС / EPA / POOL / ALESSANDRO DELLA VALLE

Недавние скандалы вокруг задержания бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака и интервью экс-пресс-секретаря Юлии Мендель вряд ли приведут к свержению главаря киевского режима. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог-международник Николай Топорнин.

По его словам, в стране действует военное положение, выборы не проводятся. Если бы Зеленский подал в отставку, его полномочия временно перешли бы к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку, а не к «внезапно выскочившему» Валерию Залужному.

Политолог добавил, что под Ермака «копали» давно. За этими событиями, вероятно, стоят не внешние силы (Европа поддерживает Киев), а внутренние элитные разборки между НАБУ, прокуратурой, СБУ и офисом Зеленского.

Что касается Мендель, она, по всей видимости, входит в одну из группировок и имеет виды на возвращение в политику с каким-то другим лидером. Эксперт не исключил, что её выступление — заказ.

Напомним, ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что на Украине якобы проводится кампания по свержению Зеленского. По его словам, синхронные информационные атаки на главаря киевского режима и его окружение выглядят неслучайно.

Дарья Нарыкова
