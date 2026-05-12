«Мальчик становится мужчиной»: Врач объяснила резкие изменения во внешности сына Лукашенко

Пользователи Сети бурно обсуждают, как изменился за последние годы младший сын президента Белоруссии, Николай Лукашенко. Одни говорят о «возмужании», другие замечают «признаки усталости» или даже «болезненный вид». Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru призвала не гадать на кофейной гуще и объяснила: скорее всего, парень просто взрослеет.

По словам специалиста, делать выводы о здоровье или состоянии человека по одному снимку нельзя. На впечатление от фотографии влияют освещение, ракурс, качество съёмки, усталость, погода, причёска и даже то, какой именно кадр выбрали для публикации.

Мы знаем, что, когда человек приходит из армии, он уходит одним, а возвращается совершенно другим. Да, конечно, там дисциплина, всякие изменения, но даже за это время эти два года играют очень большую роль. Понятно, что он в армию не ходил, но ментальная нагрузка может быть совершенно иной. Елена Соломатина Врач-диетолог

Кроме того, на внешний вид могут влиять не только питание и гормоны, но и нагрузка, стресс или образ жизни. При этом Соломатина не увидела в обсуждаемых кадрах повода для тревоги. По её словам, речь может идти о естественном взрослении. Врач также призвала не искать признаков болезни там, где их нет.

«Всё с ним хорошо. Просто мальчик становится мужчиной», — резюмировала медик

Напомним, что 21-летний Николай Лукашенко шокировал Сеть своей «взрослой» внешностью на параде в Москве. Часть комментаторов отметила, что молодой человек выглядит старше своих лет и заметно изменился.