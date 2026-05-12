Авиабаза НАТО Каруп в Дании стала непригодна для эксплуатации из-за разросшегося мха. Военные просили расчистить территорию, но местные «зелёные» активисты заблокировали эти планы. Историк и политолог Александр Макушин в беседе с РИА «ФедералПресс» назвал это симптомом глубокого кризиса европейской бюрократии.

По словам аналитика, стремление Европы навредить России любой ценой обернулось против неё самой.

«Вся эта "зелёная" вакханалия, в которую страны ЕС загнали себя сами, обеспечивает то, что они стреляют себе в ногу», — считает эксперт.

Европейские политики уверовали в некие либеральные ценности и решили, что могут изменить реальность. Но ожидать от них чего-то другого невозможно. Макушин провёл параллель: российское руководство действует по принципу realpolitik, адекватно реагируя на ситуацию. А бюрократия ЕС, по его словам, скатывается к догмам, повторяя историю позднего СССР.

