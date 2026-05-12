Любитель тренировок в 32 года два раза перенёс опаснейший «инфаркт вдовца» и не заметил этого

32-летний Райан Миклберг рассказал, что перенёс два инфаркта и сначала не понял, насколько опасным было его состояние. Первые симптомы появились во время занятий в спортзале. Об этом пишет Daily Mirror.

По словам мужчины, он почувствовал сильное сдавливание в груди, но решил, что это обычное мышечное напряжение после нагрузки. Позже появились боль в левой руке и челюсти, приливы жара и проблемы с дыханием.

«Я думал, что это просто переутомление после тренировки, и ни разу не предположил, что у меня инфаркт», — признался Миклберг.

В больнице врачи сообщили, что он перенёс два так называемых «инфаркта вдовца», которые считаются особенно опасными из-за высокой смертности. Также у пациента обнаружили врождённый порок сердца — отверстие между предсердиями, через которое мог пройти тромб.

Теперь Миклберг предупреждает молодых людей, что боль, одышку и сильную усталость нельзя игнорировать. По его словам, привычка считать себя слишком молодым для серьёзных проблем со здоровьем едва не стоила ему жизни.

