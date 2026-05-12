12 мая, 16:08

Любитель тренировок в 32 года два раза перенёс опаснейший «инфаркт вдовца» и не заметил этого

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

32-летний Райан Миклберг рассказал, что перенёс два инфаркта и сначала не понял, насколько опасным было его состояние. Первые симптомы появились во время занятий в спортзале. Об этом пишет Daily Mirror.

По словам мужчины, он почувствовал сильное сдавливание в груди, но решил, что это обычное мышечное напряжение после нагрузки. Позже появились боль в левой руке и челюсти, приливы жара и проблемы с дыханием.

«Я думал, что это просто переутомление после тренировки, и ни разу не предположил, что у меня инфаркт», — признался Миклберг.

В больнице врачи сообщили, что он перенёс два так называемых «инфаркта вдовца», которые считаются особенно опасными из-за высокой смертности. Также у пациента обнаружили врождённый порок сердца — отверстие между предсердиями, через которое мог пройти тромб.

Теперь Миклберг предупреждает молодых людей, что боль, одышку и сильную усталость нельзя игнорировать. По его словам, привычка считать себя слишком молодым для серьёзных проблем со здоровьем едва не стоила ему жизни.

Ранее Life.ru предупреждал об опасности тренировок после зимы. Как оказалось, резкий старт занятий спортом может спровоцировать ишемию и может даже привести к инфаркту, особенно у людей с атеросклерозом коронарных артерий.

Полина Никифорова
