В центре Москвы возле гостиницы «Метрополь» прошёл митинг против антироссийской деятельности Евросоюза. Там представительство ЕС в России организовало приём по случаю Дня Европы. Об этом пишет ТАСС.

В акции участвовали около 30 человек. Они растянули плакаты и транспаранты с резкими лозунгами против политики ЕС и военной поддержки Украины. Активисты заявили, что страны Евросоюза поставляют оружие Киеву и финансируют конфликт. Среди надписей на транспарантах были: «Русская кровь на ваших руках» и «Евросоюз — тюрьма народов! Отпустите своих рабов».

Гости приёма прибывали под скандирование «Позор!». Среди них были дипломаты Австралии, Австрии, Албании, Дании, Греции, Израиля, Испании, Ирландии, Норвегии, Чехии, Таиланда, Турции, Франции, Финляндии и Швейцарии.

В Берлине прошли митинги за отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Митингующие заполнили проезжую часть, перекрыв движение по центральным улицам. В руках они держат плакаты с антимилитаристскими символами и призывами.