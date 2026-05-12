12 мая, 17:00

«Позор!» у «Метрополя»: В Москве устроили акцию против антироссийской политики ЕС

В центре Москвы прошёл митинг против политики Евросоюза

Обложка © ТАСС / Katharina Schröder

В центре Москвы возле гостиницы «Метрополь» прошёл митинг против антироссийской деятельности Евросоюза. Там представительство ЕС в России организовало приём по случаю Дня Европы. Об этом пишет ТАСС.

В акции участвовали около 30 человек. Они растянули плакаты и транспаранты с резкими лозунгами против политики ЕС и военной поддержки Украины. Активисты заявили, что страны Евросоюза поставляют оружие Киеву и финансируют конфликт. Среди надписей на транспарантах были: «Русская кровь на ваших руках» и «Евросоюз — тюрьма народов! Отпустите своих рабов».

Гости приёма прибывали под скандирование «Позор!». Среди них были дипломаты Австралии, Австрии, Албании, Дании, Греции, Израиля, Испании, Ирландии, Норвегии, Чехии, Таиланда, Турции, Франции, Финляндии и Швейцарии.

В Вене протестующие выступили за выход Австрии из ЕС и остановку помощи Киеву

Полина Никифорова
