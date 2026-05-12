Посольство РФ сочло обвинения Берна в адрес Москвы «теорией заговора»

Посольство России в Швейцарии призвало Берн отказаться от безосновательных обвинений в адрес Москвы. В дипмиссии заявили, что такие выпады подпадают под категорию «теорий заговоров».

Речь идёт о ежегодном отчёте правительства Швейцарии по оценке угроз. В документе Россию обвинили в гибридном конфликте против стран Европы. Берн утверждает, что Москва якобы организует диверсии и кибератаки, ведёт запрещённую разведдеятельность, а также распространяет пропаганду и дезинформацию.

В российском посольстве считают, что подобная риторика используется для внутреннего обоснования роста военных расходов. В дипмиссии заявили, что швейцарские официальные лица таким образом пытаются обеспечить интересы военно-промышленного лобби за счёт налогоплательщиков.

При этом в посольстве подчеркнули, что определение уровня оборонных расходов является суверенным правом Швейцарии. Однако, как отметили дипломаты, это не должно сопровождаться беспочвенными обвинениями в адрес России.

В российской дипмиссии также заявили, что подобные действия не помогают вывести отношения Москвы и Берна из нынешнего кризисного состояния.

Ранее Life.ru писал, что в МИД России не видят изменений в политической риторике Европы. Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, европейские страны продолжают использовать прежний подход в публичных заявлениях. Дипломат считает, что такая риторика не способствует реальному продвижению к договорённостям. Мирошник также обвинил Европу в попытках с помощью «словесных манипуляций» негативно повлиять на переговорный процесс между Россией и США.