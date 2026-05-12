В Канаде опознали останки ещё четырёх моряков из экспедиции Франклина

В Канаде исследователи Университета Ватерлоо установили личности ещё четырёх моряков из экспедиции сэра Джона Франклина 1845 года, пропавшей в Арктике в середине XIX века. Работа выполнена на основе генетического анализа останков и сопоставления их с данными современных потомков. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Антропологи с факультета искусств Университета Ватерлоо возглавили работу, в ходе которой были проанализированы образцы ДНК, извлечённые из останков скелетов, и были обнаружены совпадения с ДНК, переданной живыми потомками. Благодаря этим новым открытиям общее число идентифицированных моряков экспедиции Франклина достигло шести», — говорится в статье.

Среди опознанных оказался Гарри Пеглар, капитан первого ранга с корабля HMS Terror. Его идентификация устранила многолетнюю неопределённость, возникшую ещё в XIX веке: ранее найденное тело сопровождалось документами Пеглара, однако детали одежды вызывали сомнения в его статусе.

По словам доктора Дугласа Стентона из Университета Ватерлоо, трое из вновь идентифицированных моряков служили на корабле HMS Erebus и погибли в районе бухты Эребус. Четвёртый участник, также с HMS Terror, был обнаружен на расстоянии около 130 километров от этой точки. Ещё трое установленных членов экипажа — опытный моряк Уильям Оррен, юнга первого класса Дэвид Янг и стюард младших офицеров Джон Бридженс. Полученные данные свидетельствуют, что эти моряки входили в число тех, кто выжил в первые годы экспедиции и предпринял попытку покинуть Арктику пешком.

Для установления личностей исследователи использовали генеалогические базы данных, позволившие найти прямых потомков по материнским и отцовским линиям. Именно их генетический материал стал ключевым элементом сопоставления с археологическими находками. Результаты исследования опубликованы в двух научных работах, посвящённых ДНК-идентификации участников экспедиции и отдельному случаю Гарри Пеглара.

А ранее в Норвегии археологи исследовали крупный курган Херлаугсхауген на острове Лека и обнаружили внутри остатки корабля длиной около 20 метров. Исследования показывают, что традиция погребения в ладьях у скандинавов возникла раньше, чем предполагалось. Ранее подобные примеры находили в Англии, например, курган в Саттон-Ху, датированный 600–625 годами. Находка помогает заполнить временной пробел между ранними британскими захоронениями и более поздними скандинавскими курганами VIII и IX веков.