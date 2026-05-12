Главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил о начале создания «антибаллистической коалиции» в Европе. Об этом бывший комик сообщил в своём Telegram-канале 12 мая.

По словам Зеленского, на встрече присутствовали советники по национальной безопасности 13 стран и представитель офиса Генерального секретаря НАТО. Главарь киевского режима подчеркнул, что стороны постепенно продвигают тему производства систем противоракетной обороны в Европе. Он отметил, что сейчас Киев ближе к результату, чем когда-либо.

Зеленский заявил, что украинские позиции на фронте, в санкционной политике и совместных с партнёрами результатах якобы являются самыми высокими за последние годы. По его мнению, этот уровень необходимо сохранять и добиваться новых успехов.

«Не бывает побед одного, и не бывает устойчивости одного. Необходимо достичь главной цели, и это наша общая цель, которую мы не сдаём», — написал экс-комик.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась к европейским странам с просьбой активнее включиться в процесс возможного возобновления переговоров с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига. Он отметил, что, вероятно, Европе нужна новая роль в усилиях по установлению мира. Сибига пояснил, что Киев рассматривает возможное подключение Европы как дополнительный формат, а не альтернативу существующим дипломатическим каналам с участием США.