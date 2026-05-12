

12 мая, 20:10

Австрия подняла истребители из-за американских самолётов

Министерство обороны Австрии подняло в воздух истребители Eurofighter Typhoon после того, как самолёты ВВС США вошли в воздушное пространство страны. Об этом заявил представитель ведомства Михаэль Бауэр.

«Приоритет А: активация и развёртывание двух истребителей Eurofighter в связи с пролётом двух самолётов PC12 ВВС США», — написал Бауэр в соцсети X.

Подробности инцидента не раскрываются. Австрия — нейтральная страна, которая не входит в НАТО, но периодически поднимает истребители для контроля за соблюдением своего воздушного пространства.

Самолёт-разведчик ВВС Швеции третий день кружит над Чёрным морем

Ранее командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович заявил, что страна практически ежедневно фиксирует нарушения своего воздушного пространства беспилотниками. Причиной он назвал милитаризацию соседей, расширение НАТО и сложное географическое положение республики. Если БПЛА представляет угрозу критически важным объектам, он уничтожается.

Виталий Приходько
