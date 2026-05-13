Пожар на птицефабрике в Ростовской области полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по региону в своём канале в «Максе».

В Ростовской области ликвидировали пожар на птицефабрике. Видео © MAX / МЧС Ростовской области

Возгорание произошло в хуторе Маркин Октябрьского района: загорелась кровля складского помещения. Огонь охватил 1 600 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседний ангар с домашней птицей. Благодаря оперативным действиям удалось спасти свыше 180 тысяч кур.

В тушении пожара участвовали 47 человек и 19 единиц техники.

Ранее пожар произошёл на территории Кремля в столичном районе Измайлово. Горит крыша административного здания на площади 200 «квадратов». Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства возгорания выясняют специалисты.