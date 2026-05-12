Пожар вспыхнул на территории Кремля в столичном Измайлове

Пожар произошёл на территории Кремля в столичном районе Измайлово. Об этом сообщил телеканал «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

«Горит крыша административного здания на площади 200 «квадратов», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства возгорания выясняют специалисты.

Ранее в Уссурийске Приморского края пожарные локализовали возгорание складов с автозапчастями. Площадь пожара составила около 1,4 тысячи квадратных метров. К моменту прибытия специалистов пламя охватило автозапчасти на открытой территории и складские помещения. Тушение велось по повышенному второму рангу сложности. В ликвидации пожара задействовали 31 сотрудника МЧС и 8 единиц техники. Прокуратура проводит проверку, на место выехал представитель надзорного ведомства.