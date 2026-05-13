Названы главные ошибки в майском рационе, из-за которых растут расходы и вес

Майское потепление — повод не только сменить гардероб, но и пересмотреть содержимое продуктовой корзины. После зимы организму уже не требуется такое количество калорийной пищи, а переход на более лёгкий рацион может помочь одновременно снизить расходы и избавиться от лишнего веса. Об этом Life.ru рассказала эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

Сократите «тяжёлые» зимние продукты. В холодное время года рацион часто включает больше жирных и сытных блюд — это естественная реакция организма на низкие температуры. Однако по мере приближения тёплых дней такая калорийность уже избыточна. Арина Самойлова Эксперт программы лояльности «X5 Клуб»

В первую очередь можно сократить потребление полуфабрикатов, жирных мясных продуктов, колбас, калорийных соусов и заправок, выпечки и хлебобулочных изделий. По словам эксперта, такие покупки заметно увеличивают итоговую сумму в чеке, при этом нередко становятся причиной переедания.

Кроме того, специалист также посоветовала отказаться от привычки закупать большие объёмы продуктов длительного хранения. Зимой консервы и замороженные заготовки были востребованы из-за нехватки свежих овощей и фруктов, однако сейчас ассортимент заметно расширился.

«В магазинах появляется всё больше свежих овощей и фруктов, уже даже нового урожая. Поэтому лучше отказаться от обработанных заготовок, в которых есть сахар, соль и прочие добавки. А для сокращения не только калорийности, но и стоимости покупок выбирайте овощи и фрукты на развес. Так вы сможете приобрести нужный объём продуктов, не выбросите лишнее и сократите расходы за счёт отказа от упаковки», — подчёркивает Самойлова.

В список сезонных продуктов, которые стоит чаще покупать в мае, эксперт включила зелень, в том числе шпинат, щавель, укроп и листовые салаты. Кроме того, она рекомендует обратить внимание на редис, молодую капусту, огурцы, молодой картофель, клубнику и черешню.

Собеседница Life.ru также затронула тему перекусов. По её словам, зимой привычка постоянно что-то есть формируется из-за повышенной потребности организма в энергии, однако с наступлением тепла она часто сохраняется уже без необходимости. Чтобы сократить количество лишних калорий и ненужных трат, рекомендуется заменить сладости и снеки более простыми продуктами. В качестве примера она привела яблоки вместо шоколада и орехи вместо чипсов.

«Если не относиться к походу за продуктами ответственно, велик риск купить ненужные товары или вредные снеки, из которых к тому же не удастся приготовить полноценный приём пищи. Поэтому обратите внимание на подготовку к фуд-шопингу. Составляйте список покупок и меню на пару дней вперёд, пользуйтесь программами лояльности и выбирайте категории продуктов с повышенным кешбэком, ходите в магазин с чувством сытости и кладите в корзину упаковки реалистичного объёма», — заключила специалист.

