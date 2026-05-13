Во Франции прокуратура потребовала вновь открыть дело против Люка Бессона

Прокуратура при апелляционном суде Франции выступила с инициативой пересмотра решения, которым ранее было прекращено расследование в отношении режиссёра Люка Бессона. Поводом для этого стали результаты новой ДНК-экспертизы, приобщённые к материалам дела по заявлению актрисы Сэнд Ван Рой. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Речь идёт о следах биологического материала, обнаруженных на предметах одежды Ван Рой. В прокуратуре отмечают, что появление новых данных не означает автоматического изменения правовой оценки событий, а связано с процедурной возможностью проверить обоснованность прежнего решения о прекращении следствия.

Обращение Сэнд Ван Рой в полицию Парижа датируется маем 2018 года. В нём она заявила о преступлении, которое, по её словам, произошло во время встречи с Бессоном в гостинице «Бристоль» неподалёку от Елисейского дворца. В изложенной ею версии утверждается, что напиток мог быть испорчен посторонним веществом, после чего она потеряла сознание. В феврале 2019 года прокуратура Парижа прекратила производство, однако впоследствии судебный следователь вновь открыл материалы после нового иска со стороны заявительницы.

